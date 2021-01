Polizei Hagen

POL-HA: Angeblicher Arzt verhaftet - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Hagen und des Polizeipräsidiums Hagen

Hagen (ots)

Der 32jährige Mann, welcher als angeblicher Arzt durch das DRK Hagen mit der Organisation des nichtärztlichen Dienstes im Impfzentrum Hagen beauftragt worden war, wurde gestern, 18.01.2021, durch Beamte des Polizeipräsidiums Hagen verhaftet. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hagen war gegen ihn zuvor ein Haftbefehl durch das Amtsgericht Hagen erlassen worden. Ihm wird gewerbsmäßiger Betrug in 28 Fällen in Tateinheit mit Missbrauch von Titeln und Berufsbezeichnungen sowie Urkundenfälschung vorgeworfen. Zugleich erging ein Arrest in das Vermögen des Beschuldigten. Die Staatsanwaltschaft geht vorläufig von einem Schaden von ca. 255.000 Euro aus. Der Beschuldigte war seit Mitte 2020 im Auftrag des DRK für die Stadt Hagen im Rahmen der Pandemiebekämpfung tätig. Zuvor hatte er sich bereits seit 2019 ehrenamtlich beim DRK Hagen u.a. als "Bezirksarzt" betätigt. Aufgrund der Schadenshöhe, des drohenden Widerrufs von zur Bewährung ausgesetzter Freiheitsstrafen aus einer früheren Verurteilung und einer weiteren Anklage vor dem Amtsgericht Dortmund gehen Staatsanwaltschaft und Gericht von der Gefahr aus, dass sich der Beschuldigte dem Verfahren durch Flucht entziehen könnte. Der Beschuldigte leistete bei seiner Festnahme keinen Widerstand. Er wird heute dem Haftrichter vorgeführt.

