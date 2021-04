Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Brand im Dachstuhl einer Scheune

Böbingen (ots)

Am frühen Sonntagabend, 25.04.2021, kam es im Dachstuhl einer Scheune in der Hauptstraße in Böbingen aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Schwelbrand. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht und ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohngebäude verhindert werden. Personen wurden nicht verletzt. Nach derzeitigem Stand dürfte ein Sachschaden von etwa 100.000 Euro entstanden sein. Die Kriminalinspektion Landau hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

