Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Sondernheim - Wohnwägen und Schuppen aufgebrochen

Germersheim/ Sondernheim (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es auf dem Campingplatz in Sondernheim zu mehreren Einbrüchen. Bislang unbekannte Täter haben auf zwei unterschiedlichen Parzellen jeweils einen Wohnwagen und ein Gartenhäuschen aufgebrochen. Nach derzeitigem Kenntnisstand haben die Einbrecher allerdings kein Diebesgut mitgenommen. Die Polizei Germersheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sollen sich bitte bei der Polizei Germersheim unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de melden.

