Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Diebstahl auf Gartengrundstück

Gossersweiler-Stein (ots)

In der Nacht von 24.04. auf 25.04.2021, wurden von einem Gartengrundstück in der Verlängerung Im Frontal, Solarpanelen mit Batterien sowie eine Wildkamera im Wert von circa 600.- Euro entwendet. Hinweise zu dem Diebstahl werden von der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343-93340 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen genommen.

