Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Fuchswelpe befreit

Wörth am Rhein (ots)

Eine Passantin meldete am Morgen des 24.04.2021, dass sie einen Fuchswelpen in einem leerstehenden Supermarktgebäude in Wörth gesehen habe. Die Polizeibeamten konnten gemeinsam mit zwei Mitgliedern einer Tierauffangstation den kleinen Welpen befreien.

