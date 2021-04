Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Versuchter Einbruch in Apotheke Germersheim, August Keiler Straße Sonntag, 25.04.2021, um 1.09 Uhr

Germersheim (ots)

Unbekannte Täter versuchten Samstagnacht die Eingangstür der Apotheke am Fachmarktzentrum aufzuhebeln. Durch die dabei entstandenen Geräusche wurde der Apotheker, der in dieser Nacht Notdienst hatte und in der Apotheke übernachtete, wach. Bei einer Nachschau konnte er lediglich noch die Aufbruchspuren an der Tür feststellen. Die unbekannten Täter hatten bereits das Weite gesucht.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim, Tel.: 07274-9580 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell