Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg Unbekannte Täter brechen in Paketshop ein

Nienburg (ots)

(Haa) In der Nacht von Mittwoch, den 17.02.2021, auf Donnerstag, den 18.02.2021, brachen bisher unbekannte Täter in einen Paketshop in der Neuen Straße, in der Nienburger Altstadt, ein. Ein Passant meldete den Einbruch am Mittwochmorgen, gegen 09:20 Uhr, bei der Nienburger Polizei. Die alarmierte Funkstreifenwagenbesatzung stellte fest, dass die Schaufensterscheibe eingeworfen und der Innenraum des Geschäftes durchwühlt worden war. In der unmittelbaren Nähe des Ladens wurden durch die Beamten außerdem mehrere geöffnete Pakete gefunden. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei in Nienburg bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, sich unter der Rufnummer 05021/9778-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell