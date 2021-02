Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg: Zeugin beobachtet Unfallflucht

Nienburg (ots)

(Haa) Eine aufmerksame Anwohnerin beobachtete am Donnerstag, den 18.02.2021, gegen 15:20 Uhr, in der Fritz-Heller-Straße, eine Verkehrsunfallflucht. Die 81-jährige Nienburgerin konnte sehen, wie ein bisher unbekannter Fahrer eines Mercedes-Benz Sprinter gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten grauen VW-Polo gefahren war. Der Unfallverursacher entfernte sich jedoch so schnell vom Unfallort, dass die Zeugin keine Möglichkeit hatte ihn anzusprechen. Die Frau verhielt sich vorbildlich, setzte die Besitzerin des Kleinwagens über den Unfall in Kenntnis und notierte sich das Kennzeichen des nunmehr flüchtigen Fahrzeuges. Die Polizei in Nienburg leitete ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein.

