Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rehburg-Loccum: Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Unfallzeugen

Nienburg (ots)

(Haa) In dem Zeitraum von Sonntag, den 14.02.2021, 14:00 Uhr und Mittwoch, den 17.02.2021, 16:15 Uhr, wurde in der Königsberger Straße, in 31547 Rehburg-Loccum, ein geparkter Pkw beschädigt. Der rote VW Golf mit Nienburger Kennzeichen war dort am Fahrbahnrand, in Höhe der Hausnummer 1, geparkt. Durch einen bisher unbekannten Fahrzeugführer wurde der Wagen im Bereich der rechten Fahrzeugseite, genauer, an der vorderen Stoßstange und dem Kotflügel beschädigt. Des Weiteren konnte durch die eingesetzte Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeikommissariats Stolzenau schwarzer Fahrzeuglack, welcher vermutlich von dem unfallverursachenden Fahrzeug stammt, an dem VW gesichert werden. Die Polizei in Stolzenau bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfall geben können, sich unter der Telefonnummer 05761/92060 zu melden.

