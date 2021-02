Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg: Kühlschrank fängt Feuer

Nienburg (ots)

(Haa) Am Mittwoch, den 17.02.2021, gegen 14:20 Uhr, kam es in einer Garage in der Straße Am Führsebogen zu einem Brand. Nachdem in dem Einfamilienhaus der Strom ausgefallen war, wurden die Bewohner auf eine starke Rauchentwicklung aus ihrer an das Haus angrenzenden Garage aufmerksam. Sie alarmierten die Feuerwehr, die das Feuer schnell löschen konnte. Nach Abschluss der Löscharbeiten stellten die Einsatzkräfte fest, dass ein in der Garage angeschlossener Kühlschrank ursächlich für den Brand war. Weshalb das Kühlgerät Feuer gefangen hatte, konnte bisher nicht ermittelt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell