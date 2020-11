Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Oststadt: 11-jähriges Mädchen bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Mannheim-OststadtMannheim-Oststadt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag im Stadtteil Oststadt wurde ein 11-jähriges Mädchen leicht verletzt. Zwei 11-Jährige waren kurz vor 16 Uhr mit ihren Fahrrädern auf dem Gehweg der Augustaanlage entgegen der Fahrtrichtung in Richtung Planetarium unterwegs. Zwischen Karl-Ludwig-Straße und Otto-Beck-Straßen verhakten sich beide Fahrradlenker und die Mädchen stürzten. Dabei zog sich eine der beiden leichte Verletzungen in Form einer Beule und Schürfwunden zu. Sie wurde vorsorglich zur eingehenden Untersuchung in die Kinderklinik gebracht.

