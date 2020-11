Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Zwei Leichtverletzte bei Vorfahrtsunfall (16.11.2020)

ViIlingen-SchwenningenViIlingen-Schwenningen (ots)

Ein Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen hat sich gestern gegen 15.30 Uhr auf der Kreuzung der Zeppelin-/ Saarlandstraße ereignet. Ein 42-jähriger Mercedes Vito-Fahrer befuhr die Zeppelinstraße und wollte die Saarlandstraße überqueren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 66-Jährigen, der mit einem Renault Kangoo auf der Saarlandstraße stadteinwärts unterwegs war. Es kam auf der Kreuzung zum Zusammenstoß der Autos, wodurch der Renault umkippte und auf der linken Seite liegen blieb. Der Fahrer und eine 65-jährige Mitfahrerin erlitten hierbei leichte Verletzungen und mussten vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der Mercedesfahrer blieb unverletzt. An seinem Vito entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Den Schaden am Renault schätzte die Polizei auf rund 8.000 Euro.

