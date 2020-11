Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen, Lkrs. KN) Unbekannte zerstören Bodenstrahler - Zeugenaufruf (13.11.2020)

Bodman-LudwigshafenBodman-Ludwigshafen (ots)

Wie erst am Freitag durch die Gemeindeverwaltung festgestellt wurde, hat ein unbekannter Täter in der letzten Woche zwei Bodenstrahler im Wert von über 3.000 Euro beschädigt, die in der Freifläche zwischen der Hafenanlage und dem "Seeum" verbaut waren. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Bodman-Ludwigshafen, Tel. 07773 920017, zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1014

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell