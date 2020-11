Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee, Lkrs. KN) Von der Fahrbahn abgekommen (16.11.2020)

Radolfzell am BodenseeRadolfzell am Bodensee (ots)

Ein nicht mehr fahrbereites Auto und Sachschaden in bislang unbekannter Höhe ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagabend gegen 20.30 Uhr in der Friedrich-Werber-Straße. Eine 59-jährige Renault-Fahrerin kam vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers auf Höhe der Hausnummer 15 nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein teilbetoniertes Verkehrszeichen. Verletzt wurde die Fahrerin bei dem Aufprall nicht. Der nicht mehr fahrbereite Renault musste von einem Abschleppdienst abtransportiert werden. Die ebenfalls alarmierte Freiwillige Feuerwehr streute ausgelaufene Betriebsmittel ab.

