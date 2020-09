Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Neuenkirchen-Vörden - Brand eines Pkw

Am Freitag, 11. September 2020, kam es gegen 00.15 Uhr aus bislang unbekannter Ursache an der Westruper Straße zum Brand eines Pkw. Die Feuerwehr Vörden rückte mit zwei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften aus und löschte den Brand. Der Wagen wurde im vorderen Bereich stark beschädigt. Bislang kann eine technische Ursache nicht ausgeschlossen werden.

Lohne - Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen

Am Donnerstag, 10. September 2020, kam es gegen 11.20 Uhr auf der Brägeler Straße zu einem Verkehrsunfall. Aus bislang unbekannter Ursache stießen zwei Pkw in einer leichten Kurve zusammen. Ein 26-jähriger Pkw-Fahrer aus Bakum und ein 29-jähriger Pkw-Fahrer aus Lohne, sowie dessen 47-jährige und fünf Monate alte Mitfahrerinnen wurden leicht verletzt.

Lohne - Alkoholisiert Verkehrsunfall verursacht und geflüchtet

Am Donnerstag, 10. September 2020, kam es gegen 11.45 Uhr an der Kreuzung der Dinklager Straße zur Bakumer Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 56-jähriger Lkw-Fahrer aus den Niederlanden beschädigte beim Abbiegen von der Bakumer Straße in die Dinklager Straße den Außenspiegel eines 39-jährigen Transporter-Fahrers aus Lilienthal. Der Lkw-Fahrer entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Er konnte kurze Zeit später durch Polizeibeamte kontrolliert werden. Hierbei ergab eine Atemalkoholmessung einen Wert von 0,55 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

