Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland/Strücklingen - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, den 10.September 2020, gegen 11.11 Uhr wollte eine 58-jährige Saterländerin mit ihrem PKW, Toyota aus einer Grundstückszufahrt "Am Bootshafen" fahren und übersah dabei eine querende Radfahrerin. Die 86-jährige Fahrradfahrerin erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen.

Saterland/Strücklingen - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Donnerstag, den 10.September 2020, gegen 22.50 Uhr befuhr ein 17-jähriger Saterländer mit seinem Kleinkraftrad den Utender Damm und übersah eine 25-jährige Saterländerin, die fußläufig am rechten Fahrbahnrand lief. Es kam zum Zusammenstoß, woraufhin beide Beteiligten stürzten und sich leichte Verletzungen zuzogen. Am Kleinkraftrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro.

Friesoythe- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, den 10.September 2020, gegen 17.17 Uhr befuhr ein 33-jähriger aus Westoverledingen mit seinem PKW, Daimler die Kreisstraße aus Friesoythe kommend, als ein 43-jähriger Barßeler fußläufig die Straße überquerte, ohne auf den Verkehr zu achten. Der Barßeler erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell