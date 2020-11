Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen, Lkrs. KN) Von der Fahrbahn abgekommen (16.11.2020)

Bodman-LudwigshafenBodman-Ludwigshafen (ots)

Zum Glück keine Verletzten, aber Sachschaden von über 8.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 15.30 Uhr auf der B 31 n ereignet hat. Ein in Richtung Überlingen am See fahrender 28-jähriger Toyota-Fahrer war eigenen Angaben zufolge aufgrund Sekundenschlafs beim Übergang von der A 98 zur B 31 n nach links von der Fahrbahn abgekommen. Hierbei überquerte er zunächst beide Fahrspuren in Richtung Überlingen, kreuzte die Gegenfahrbahn und prallte schließlich gegen mehrere Leitplankenelemente sowie einen Leitpfosten. Quer zur Gegenfahrbahn kam der Toyota zum Stehen. Für die Dauer der Bergung und des Abtransports des Pkw musste die Bundesstraße kurzzeitig gesperrt werden.

