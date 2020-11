Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Mopeddiebe nach Zeugenhinweis gestellt

PHR PasewalkPHR Pasewalk (ots)

Am 10.11.2020, gegen 13:25 Uhr, wurde vor der Asklepios-Klinik Pasewalk ein Moped der Marke Simson entwendet. Ein Zeuge beobachtete drei Personen, welche mit einem PKW vorfuhren. Nachdem das zur Sicherung angebrachte Schloss entfernt wurde, schob einer der Täter das Moped in das angrenzende Waldstück. Der Zeuge verständigte umgehend die Polizei in Pasewalk, welche eine sofortige Nahbereichsfahndung einleitete - vorerst ohne Ergebnis. Die detaillierten Angaben des Zeugen zu den Tätern führten etwa zwei Stunden später zum Erfolg. Beamte des Polizeireviers Ueckermünde kontrollierten den gesuchten PKW in Torgelow. Die drei deutschen Insassen - eine 37-jährige Frau, ihr 17-jährigen Sohn sowie ein 41-jährigen Bekannter der beiden - wurden zur Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen ins Revier Ueckermünde verbracht. Bei der Durchsuchung des PKW konnte das Tatwerkzeug aufgefunden werden. Der Kriminaldauerdienst Anklam übernahm die weiteren Ermittlungen. Im Zuge dieser zeigten sich die Täter geständig. Sie führten im Anschluss die Beamten zu einer Gartenanlage bei Ferdinandshof. Dort konnte das entwendete Moped aufgefunden werden. Nach erfolgter Spurensicherung konnte dieses dem dankbaren Besitzer übergeben werden. Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege bei dem Zeugen, ohne dessen Mithilfe ein so schneller Fahndungserfolg nicht möglich gewesen wäre. Holger Bahls Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Tel.: 0395/5582-2223 Fax: 0395/5582-2026 E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell