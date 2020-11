Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Meckesheim/Rhein-Neckar-Kreis: 75-jährige Autofahrerin von Straße abgekommen und in geparktes Auto gefahren

MeckesheimMeckesheim (ots)

Am Mittwoch gegen 11:00 Uhr fuhr eine 75-jährige Audi-Fahrerin auf der Friedrichstraße in Richtung Eschelbronn, als sie nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem geparkten Mercedes kollidierte. Verletzt wurde hierbei niemand. Durch den Unfall entstand jedoch an beiden Fahrzeugen ein Gesamtschaden von mehr als 3000 Euro.

