Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen Amtsbekannte Frau randaliert auf dem Marktplatz

Nienburg (ots)

(Haa) Am Dienstag, den 16.02.2021, gegen 14:00 Uhr, erhielt das Polizeikommissariat Stadthagen einen Anruf von einer Mitarbeiterin des städtischen Ordnungsamtes. Die Angestellte meldete, dass auf dem Marktplatz in der Stadthäger Fußgängerzone eine im Rollstuhl sitzende Frau Passanten und auch die Mitteilerin selbst beleidigt und sich auch auf Ansprache nicht beruhigen lasse. Nach dem Eintreffen der ersten Funkstreifenwagenbesatzung ließ sich die amtsbekannte und augenscheinlich alkoholisierte Frau nicht beruhigen und bewarf Passanten aber auch die Einsatzkräfte mit Schneebällen und Split. Auf Gesprächsversuche seitens der Polizeibeamten ebenso wie auf deren Aufforderung sich zu beruhigen, reagierte die Frau aggressiv. Sie begann nach den beiden Polizisten zu spucken und zu schlagen. Ein Polizeikommissar wurde dabei mit der flachen Hand ins Gesicht getroffen. Er wurde durch den Schlag nicht verletzt und ist weiterhin dienstfähig. Durch den tätlichen Angriff sahen die Beamten keine andere Möglichkeit als polizeiliche Unterstützung anzufordern und bis zu deren Eintreffen die Hände der Frau hinter deren Rücken festzuhalten. Nachdem zwei weitere Streifenwagen, unter anderem auch eine Besatzung der Zentralen Polizeidirektion Hannover, eingetroffen waren, wurde die Frau nochmals darauf hingewiesen ihr Verhalten zu unterlassen und sich zu beruhigen. Auch dieser Aufforderung kam sie nicht nach. Sie begann erneut nach den Polizisten zu schlagen und zu spucken. Um die eingesetzten Polizeibeamten vor weiteren Angriffen zu schützen, wurden der Frau Handfesseln angelegt. Außerdem wurde ihr eine Mund-Nasen-Bedeckung aufgesetzt, da sie auch weiterhin das Bespucken der anwesenden Polizeikräfte nicht unterließ. Um die Situation aus der Öffentlichkeit zu lösen, wurde auf Bitten der Polizei durch einen Mitarbeiter des Ordnungsamtes die Touristeninformation geöffnet. Die Polizeibeamten begaben sich daraufhin mit der Frau in das Innere des Gebäudes. Von dort aus konnte die Frau amtsärztlich untersucht und anschließend in eine Fachklinik eingewiesen werden.

