Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Serie von Einbrüchen in PKW

Bad Nenndorf (ots)

(He.) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (16.02./17.02.2021) kam es in Bad Nenndorf, zu insgesamt 6 Diebstählen aus PKW. Die Fahrzeuge waren äußerlich als Handwerkerfahrzeuge zu erkennen. Eine genaue Schadenshöhe konnte noch nicht ermittelt werden. Die Diebe haben bei den Fahrzeugen zum einen entweder eine Scheibe eingeschlagen oder die Türen aufgebrochen. Der Tatzeitraum liegt zwischen 18:00 Uhr und 06:00 Uhr. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zu den Taten unter 05723/96410.

