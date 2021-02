Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg: Unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigt Verkehrszeichen - Zeugen gesucht

Nienburg (ots)

(Haa) Am Montag, den 15.02.2021, kam es in der Oderstraße, Ecke Breslauer Straße, in dem Zeitraum von 15:00 Uhr bis 20:15 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr im Kreuzungsbereich in die dortige Grundstückshecke und touchierte dabei ein Verkehrszeichen. Das Schild wurde dadurch abgeknickt und in die Hecke gedrückt. Diese wurde ebenfalls beschädigt und in Teilen aus dem Boden gerissen. Die Polizei in Nienburg bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, sich unter der Rufnummer 05021/9778-0 zu melden.

