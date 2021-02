Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen- Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Unfallzeugen

Nienburg (ots)

(Haa) Am Freitag, den 12.02.2021, wurde in der Poststraße ein geparkter Pkw beschädigt. Der schwarze VW Passat mit Rintelner Kennzeichen war in der Zeit von 07:30 Uhr bis 15:15 Uhr am Fahrbahnrand, in Höhe der Hausnummer 12, geparkt. Als die 49-jährige Halterin aus Obernkirchen zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, war dieses auf der linken Fahrzeugseite, im Bereich der hinteren Tür und dem Kotflügel beschädigt. Das Polizeikommissariat Stadthagen bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfall geben können, sich unter der Telefonnummer: 05721/4004-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell