POL-NI: Soft-Air-Schüsse auf Personen vor Imbissgebäude

Auetal - OT Rehren - (ots)

(swe). Am 17.02. informiert ein 42-jähriger Mann aus dem Auetal gegen 19.35 Uhr die Polizei darüber, dass er soeben mit sogenannten "Soft-Air" Kugeln beschossen worden sei, als er vor einem Imbiss auf dem Rehrener Marktplatz stand. Einen ähnlichen Vorfall soll es bereits am 5.2.2021 gegeben habe. An diesem Tag soll aus einem silbernen Skoda Oktavia heraus geschossen worden sein und er sei dabei am Hals getroffen worden. Diesen Vorfall habe er jedoch bislang nicht gemeldet. Am 17.02. habe er erneut vor dem Imbiss zusammen mit zwei 17-jährigen Männern gestanden und sei erneut beschossen worden. Er sei dann sofort in Richtung der Straße "Am Bogen" gelaufen und habe dort ein Fahrzeug gesehen, aus dem heraus geschossen worden sei. Das Fahrzeug sei dann rückwärts durch die Straße gefahren und er habe noch Teile des Kennzeichens des dunklen Kombis ablesen können. Im Fahrzeug sollen sich mehrere Personen befunden haben. Vor dem Imbiss werden durch die eingesetzten Beamten vier weiße Kugeln aufgefunden, die auf Soft-Air hindeuten. Verletzt wurde durch die Schüsse niemand. Die Polizei Rehren bittet mögliche Zeugen darum, sich zu melden. Sie ermittelt wegen des Verdachts einer versuchten gef. Körperverletzung.

