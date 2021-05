Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (181/2021) Drogenfund bei Verkehrskontrolle - Autobahnpolizei beschlagnahmt rund 600 Gramm Marihuana

Göttingen (ots)

Autobahn 7 in Richtung Hannover, Parkplatz Hedemünden Sonntag, 23. Mai 2021, gegen 17.45 Uhr

HANN. MÜNDEN (jk) - Im Audi eines Autofahrers aus der Gemeinde Staufenberg (Landkreis Göttingen) ist eine Funkstreife der Autobahnpolizei Göttingen am Pfingstsonntag (23.05.21) bei einer Verkehrskontrolle auf dem Parkplatz Hedemünden an der A 7 auf zwei Plastikbeutel mit rund 600 Gramm Marihuana gestoßen. Der 43-Jährige saß nach derzeitigem Stand außerdem mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und ohne gültigen Führerschein am Steuer. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Die Staatsanwaltschaft Göttingen ordnete die Sicherstellung seines Wagens sowie die Durchsuchung seiner Wohnung an. Der 43-Jährige wurde anschließend entlassen. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell