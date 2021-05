Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Wem gehört dieser Kinderwagen?

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Celle (ots)

In der Nacht zu Donnerstag haben Polizeibeamte bei einem Einsatz in Altencelle einen blauen, dreirädrigen Kinderwagen / Buggy der Marke TFK sichergestellt. Vermutlich wurde der Buggy zuvor entwendet. Wer Hinweise zu den Eigentümern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Celle zu melden unter 05141/277-215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell