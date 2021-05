Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Eldingen - Auto prallt gegen Baum +++ Fahrzeugführerin leicht verletzt

Celle (ots)

Eine 58 Jahre alte Fahrzeugführerin kam am Dienstag (25.05.2021) beim Befahren der Celler Straße in Eldingen aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der PKW VW Polo zurück auf die Fahrbahn. Die Fahrerin aus Steinhorst, die sich allein im Fahrzeug befand, erlitt zum Glück nur leichte Verletzungen. Am PKW entstand Totalschaden.

