Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Faßberg

Gerdehaus - Wohnwagen mit Vorzelt abgebrannt +++ Dreiköpfige Familie leicht verletzt

Celle (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache gerieten am späten Pfingstmontagabend ein Vorzelt samt zugehörigem Wohnwagen auf dem Campingplatz Gerdehaus in Brand und wurden vollständig zerstört. Eine dreiköpfige Familie (Eltern 55 Jahre, Tochter 26 Jahre) aus Schleswig-Holstein, die zu Gast auf dem Campingplatz waren, kamen mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation vorsorglich ins Krankenhaus. Die Feuerwehr löschte den Brand, bevor sich die Flammen weiter ausbreiten konnten. Durch den Brand wurden außerdem zwei Bäume auf dem wenig belegten Campingplatz in Mitleidenschaft gezogen. Erste Ermittlungen der Polizei sprechen für eine fahrlässige Selbstentzündung im Bereich des Vorzeltes, möglicherweise durch eine gasbetriebene Heizung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell