Polizei Bochum

POL-BO: Einbruch in Supermarkt - Zeugen gesucht!(Korrekturmeldung)

Herne (ots)

In der heutigen Nacht (23.10.), gegen 3.10 Uhr, kam es in Herne zu einem Einbruch in einen Supermarkt.

Unbekannte Kriminelle brachen gewaltsam in den Supermarkt an der Bahnhofstraße 152 ein.

Die Durchsuchungsmaßnahmen wurden durch einen Diensthund und durch Bereitstellung einer Drehleiter für den Zugang zum Dachbereich durch Kräfte der Feuerwehr Herne unterstützt.

Zur Tatbeute liegen derzeit noch keine Informationen vor.

Das Kriminalkommissariat 35 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909-8505 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum

Marco Bischoff

Telefon: 0234 909-1022

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell