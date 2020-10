Polizei Bochum

POL-BO: Informieren Sie sich, bevor es zu spät ist! Aktionswoche "Riegel vor" zum Thema Einbruchschutz- Zusätzliche Telefonberatung am 25. Oktober 2020

Bild-Infos

Download

Bochum, Herne, Witten (ots)

"Bei mir gibt es für Einbrecher nichts zu holen. Was sollen sie bei mir schon finden?", "Und wenn - das zahlt ja eh die Versicherung." - Wenn unsere Experten der Kriminalprävention solche Aussagen hören, sind ihre Antworten darauf so einfach, wie aufrüttelnd: "Das weiß der Einbrecher nicht." und "Die Versicherung zahlt nicht das mulmige Gefühl danach oder auch die ideelen Werte, die verschwinden."

Oft handelt man erst, wenn es schon zu spät ist. Die Polizei rät eindringlich: Lassen Sie es nicht soweit kommen und schützen Sie sich und Ihr Zuhause.

Aber was gibt es dabei zu beachten? Diese Frage beantworten Ihnen die Experten des Kommissariats für Kriminalprävention in ihrer Telefon-Beratung am Sonntag, 25. Oktober, von 12 bis 16 Uhr (Rufnummer 0234 909-4040).

Sollten Sie diesen Termin nicht wahrnehmen können, steht Ihnen das Kommissariat für Kriminalprävention für Fragen und kostenlose Beratungen auch außerhalb des Aktionstags unter der Rufnummer 0234 909-4040 gerne zur Verfügung.

Informieren Sie sich, bevor Sie Opfer geworden sind!

Weitere Informationen finden Sie unter: https://polizei.nrw/artikel/riegel-vor-sicher-ist-sicherer

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum

Pressestelle

Tanja Pfeffer

Telefon: 0234 909-1027

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell