POL-BO: Im Herbst beginnt die dunkle Jahreszeit - unsere Verkehrsunfallprävention ist für sie da!

Verkehrsunfälle mit Radfahrern sind auch zur Herbstzeit mit dem Start der "dunklen Jahreszeit" ein Thema.

Aus diesem Grunde haben Beamte der Verkehrsunfallprävention am gestrigen 22. Oktober eine Sicherheitstaktion in Bochum durchgeführt.

Die richtige Ausstattung am Zweirad und an der Kleidung sind nur zwei der Themenbereiche, welche an einem Informationsstand in der Bochumer Innenstadt erörtert wurden.

Aber auch gezielte Kontrollen wurden durch die Experten für Unfallprävention durchgeführt.

Insbesondere die unzulässige Gehwegnutzung bzw. Fahrbahnnutzung von Rad- und Pkw-Fahrenden führte zu insgesamt 17 Verwarnungsgeldern.

Wir möchten, dass sie sicher an ihr Ziel kommen - egal ob sie zu Fuß, mit dem Zweirad, mit dem Auto oder mit einem anderen zugelassenen Fahrzeug unterwegs sind.

Aus diesem Grunde werden wir weiterhin kleine und größere Aktionen für ihre Sicherheit im Straßenverkehr in Bochum, Herne und Witten durchführen.

