Polizei Bielefeld

POL-BI: Überfall auf Supermarkt

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld / Mitte - Ein Räuber hat am Samstagabend, 17.10.2020, mit einer Schusswaffe, in einem Lebensmittelgeschäft an der Dr.-Viktoria-Steinbiß-Straße, Geld erbeutet.

Um kurz vor 20:00 Uhr betrat ein Mann mit einem hautfarbenen Mund-Nasen-Schutz den Supermarkt in Nähe der Einmündung der Walther-Rathenau-Straße. Er ging auf den Kassenbereich zu und forderte mit einer Schusswaffe Geld. Ein Angestellter kam dieser Forderung nach und händigte dem Unbekannten einen Geldbetrag aus. Der Räuber verließ den Supermarkt mit seiner Beute und verschwand zu Fuß von dem Kundenparkplatz an der Dr.-Viktoria-Steinbiß-Straße.

Die Beschreibung des gesuchten tatverdächtigen Räubers:

Der Mann war circa 170 cm groß und hatte eine sehr schmächtige Statur. Er trug neben der hautfarbenen Maske einen schwarzen Kapuzenpullover, eine dunkelblaue Adidas-Hose und weiße Turnschuhe. Er soll mit einem osteuropäischen Akzent gesprochen haben.

Hinweise bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 14 / 0521/545-0

