Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Handwerkerfahrzeug in Wellingholzhausen zerkratzt

Melle (ots)

Am Donnerstagmorgen, zwischen 07:35 und 08 Uhr, wurde ein schwarzer Ford Transporter in der Straße Osterbeke 47 vorsätzlich beschädigt. Ein Handwerker hatte das Fahrzeug zum Arbeitsbeginn unbeschädigt abgestellt und bemerkte eine halbe Stunde später die tiefen Kratzer. Konkrete Beobachtungen hatte er in der Zwischenzeit nicht machen können. Die linke Fahrzeugseite wurde bis auf das Blech zerkratzt. Wer Beobachtungen zu der Sachbeschädigungen machen konnte, meldet sich bitte bei der Polizei in Melle unter 05422/920600.

