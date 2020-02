Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldung

Vogelsbergkreis (ots)

Auf winterglatter Straße von Fahrbahn abgekommen

Grebenhain - Am Dienstag (11.02.), gegen 17:10 Uhr, befuhr eine 21-jährige Pkw-Fahrerin die Bundesstraße 275 von Hartmannshain in Richtung Grebenhain, als sie auf winterglatter Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Der Pkw kam nach links von der Fahrbahn ab und stieß mit der Fahrzeugfront gegen die Schutzplanke der Gegenfahrbahn. Im Anschluss drehte sich der Pkw und stieß mit dem Fahrzeugheck gegen ein weiteres Feld der Schutzplanke, bevor er dort zum Stehen kam. Die Pkw-Fahrerin blieb glücklicherweise unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 4.300 Euro.

Gefertigt: Polizeistation Lauterbach

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefon:

0661-105-1010 KHK Möller

0661-105-1011 POK Müller

0661-105-1012 POK Bug



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell