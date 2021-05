Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Trunkenheitsfahrt mit E-Scooter

Winsen/Aller (ots)

In der Nacht zu Montag, 24. Mai 2021, musste ein leichtsinniger 24-jähriger Mann aus Winsen erfahren, dass die Polizei auch die sogenannten E-Scooter im Blick hat: Der junge Mann fuhr gegen 01.40 Uhr in der Poststraße in Winsen umher. Bei der Kontrolle wurde Alkoholeinfluss festgestellt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren mit einer vermutlich empfindlichen Geldbuße ist die Folge dieses "Spasses".

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell