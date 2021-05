Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Mehrere Sachbeschädigungen an Pkw

Celle OT Altencelle (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag haben Unbekannte mehrere Außenspiegel von geparkten Pkw in der Wilhelm-Deecke-Straße beschädigt. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Spiegel gewaltsam abgetreten worden sind. Wer in der Nacht etwas Verdächtiges bemerkt hat, der melde sich bitte bei der Polizei Celle (05141-2770).

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell