Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Betrunkener leistet Widerstand gegen Polizeibeamte

Eschede / Celle (ots)

Am Freitagnachmittag kam ein 55-jähriger Mann aus Eschede einem Platzverweis nicht nach, sodass er zur Durchsetzung in Gewahrsam genommen werden sollte. Gegen die Ingewahrsamnahme wehrte er sich und versuchte die Polizeibeamten zu treten. Des Weiteren betitelte er die Beamten mit unzähligen Schimpfworten und bedrohte sie mit dem Tode. Nachdem der Mann mit einfacher, körperlicher Gewalt an weiteren Handlungen gehindert wurde, musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und verbrachte zudem die Nacht im Gewahrsam der Polizeiinspektion Celle.

