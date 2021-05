Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Kundgebung gegen die Corona-Maßnahmen

Celle Innenstadt (ots)

Am heutigen Samstag haben im Zeitraum von 11:00 bis 12:30 Uhr etwa 45 Personen am Aufzug unter dem Titel "Gemeinsam für Wahrheit, Frieden und Freiheit" teilgenommen. Der Aufzug startete wie gewohnt am Schützenplatz, führte durch die Innenstadt und endete am Großen Plan mit einer Abschlusskundgebung. Zeitgleich hat sich eine Kundgebung am Neumarkt unter dem Motto "Mahnwache gegen Wahnmache" mit 5 Teilnehmern befunden, welche nach dem Passieren des Aufzugs beendet wurde.

Im Rahmen des Aufzugs fanden sich in der gut gefüllten Celler Innenstadt sowohl Fürsprecher als auch Gegner unter den Passanten, welche sich z.T. lautstark mitteilten.

Insgesamt verlief die Versammlung ohne besondere Vorkommnisse. Lediglich einige Teilnehmer mussten durch Polizeikräfte auf das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung hingewiesen werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell