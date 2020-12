Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Vollbrand eines Fachwerkhauses

Wissen (Sieg)Wissen (Sieg) (ots)

Am Dienstag, den 01.12.2020 um 02:43 wurde die Polizeiinspektion Betzdorf über einen Wohnhausbrand in der Altenbrendebach in Wissen (Sieg), Orteil Elbergrund in Kenntnis gesetzt. Vor Ort stellte sich dar, dass ein Fachwerkhaus mit angrenzender Scheune in Vollbrand geraten ist. Alle 4 Bewohner konnten sich rechtszeitig aus dem Haus retten. Der Brand wurde durch die Löschzüge der Verbandsgemeindefeuerwehr Wissen gelöscht. Weiterhin befanden sich Kräfte des DRK und der Polizeiinspektion Betzdorf im Einsatz. Die Kriminalinspektion Betzdorf hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Brandermittler haben bereits die Brandörtlichkeit aufgesucht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere hunderttausend Euro.

