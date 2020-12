Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Witterungsbedingter Verkehrsunfall mit Personenschaden

NeuwiedNeuwied (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es um 01:00 Uhr auf der Kreisstraße 120 zwischen Großmaischeid und Giershofen zu einem Verkehrsunfall. Der 18 - jährige PKW Fahrer befuhr bei starkem Schneefall die Kreisstraße in Richtung Giershofen. Hierbei verlor der Fahrer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in Kombination mit nicht mehr zulässigem Reifenprofil am linken und rechten Vorderreifen auf der schneebedeckten geraden Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er schleuderte mit seinem PKW in den angrenzenden Straßengraben und erlitt durch den Aufprall leichte Verletzungen. Der Heranwachsende wurde mit einem Krankenwagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gefahren und sein nicht mehr fahrbereiter PKW durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle entsorgt.

