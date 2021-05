Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Scheuen - Baucontainer aufgebrochen

Celle (ots)

In der Zeit von Dienstagnachmittag bis Donnerstagmorgen (18.05. bis 20.05.2021) hat ein unbekannter Täter die Zugangstür eines Baucontainers auf einem Firmengelände in der Straße "Am Stellhorn" aufgebrochen und u.a. Motorenöl entwendet. Es entstand Sachschaden in dreistelliger Höhe. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Celle entgegen unter 05141/277-215.

