Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Höfer - Fahrer flüchtet nach Unfall auf Parkplatz

Celle (ots)

Am vergangenen Donnerstag, 13.05.2021, gegen 14.20 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer auf dem Parkplatz des Filmtierparks einen blauen Kleinbus. Anschließend entfernte er sich vom Unfallort. Bei dem Verursacherfahrzeug könnte es sich um einen silbernen VW Golf Plus gehandelt haben. Hinweise von Zeugen bitte an die Polizeistation Lachendorf unter 05145/284210.

