Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Ahnsbeck - Einbruch in Vereinsheim

Celle (ots)

In der Nacht zu Mittwoch, 19.05.2021, verschafften sich unbekannte Täter auf gewaltsame Art Zutritt zu dem Vereinsheim einer Sportanlage am Kanal. Nachdem die Einbrecher durch ein aufgebrochenes Fenster hineingeklettert waren, ließen sie sich Bier und andere Drinks schmecken, bevor sie u.a. mit einem gestohlenen Laptop wieder verschwanden. Es entstand ein Sachschaden in vierstelliger Höhe. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Lachendorf entgegen unter 05145/284210.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell