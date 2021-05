Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Eldingen - Betrugsversuch durch Gewinnversprechen

Celle (ots)

Am Dienstagvormittag (18.05.2021) erhielt ein 72 Jahre alter Rentner aus Eldingen einen Anruf durch einen angeblichen Mitarbeiter einer bekannten Supermarktkette. Der Anrufer gab vor, der 72-Jährige habe bei einem Gewinnspiel eine fünfstellige Summe gewonnen, die zudem noch am selben Tage übergeben werden soll. Der Betrüger fabulierte weiter, ein Bote werde vorbeikommen und einen Geldkoffer überbringen. Die Sache habe nur einen kleinen Haken: Zuvor müsse der Senior Google-Play-Karten im Wert von über tausend Euro kaufen und die Nummern vorlesen. Zum Glück vertraute sich der Mann seiner Tochter an, die die Polizei alarmierte. Zu einem Vermögensschaden kam es nicht.

