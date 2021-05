Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkeilter Sattelzug unter Brücke

Celle (ots)

Am 18.05.2021, gegen Ende einer Unfallaufnahme am frühen Abend kam es zu einer weiteren Verkehrsbehinderung in der Neustadt durch einen steckengebliebenen polnischen Sattelzug bei der dortigen Bahnunterführung. Der 61-jährige georgische Fahrer befuhr mit seinem Sattelzug die Neustadt in Richtung Bahnhofstraße, ohne die Höhenbegrenzung bei der Bahnunterführung zu beachten. Obwohl eine 70 m vor der Brücke installierte elektronische Höhenkontrolle ausgelöst wurde und einen sichtbaren Warnhinweis signalisierte, fuhr der Sattelzug in die Bahnunterführung hinein, prallte hauptsächlich mit dem Dach des Aufliegers gegen die Brücke und blieb schließlich stecken. Erst gegen 22:30 Uhr konnte der Sattelzug durch ein beauftragtes Abschleppunternehmen aus seiner Klemme befreit werden. Bis dahin musste die Fahrbahn halbseitig gesperrt werden. Am Auflieger entstand ein Schaden in einer Höhe von ca. 8000,- Euro. Bis auf geringfügige Betonabplatzungen konnten momentan an der Brücke keine weiteren Schäden vorgefunden werden. /kol.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell