Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Drei verdächtige Frauen nach Graffiti-Taten gestellt

Celle (ots)

In der Nacht zu Samstag (15.05.2021) entdeckten Polizeibeamte während einer Streifenfahrt mehrere Graffitis in der Innenstadt, die auf den Boden gesprüht waren. In der Poststraße konnten kurz darauf, gegen 01.00 Uhr, drei junge Frauen festgestellt werden, die gemeinsam zu Fuß unterwegs waren. Bei der anschließenden Befragung entdeckten die Beamten eine Dose Sprühfarbe bei einer der Frauen, so dass sich ein konkreter Tatverdacht ergab. Gegen die 18, 20 und 21 Jahre alten Frauen aus Celle wurden Ermittlungsverfahren wegen Verdacht der Sachbeschädigung eingeleitet. Insgesamt wurden in der Nacht 15 Farbschmierereien festgestellt. Ob die Verdächtigen auch für zurückliegende Taten in Frage kommen, ist nun Bestandteil polizeilicher Ermittlungen. Erst in der vergangenen Woche hatte die Polizei mehr als 20 Sachbeschädigungen durch Graffiti aufgenommen. Dabei war ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstanden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell