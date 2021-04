Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Schwerverletzte Radfahrerin bei Verkehrsunfall - RTH im Einsatz

Warendorf (ots)

Ein Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Radfahrerin ereignete sich am Montag, den 26.04.2021, auf der Hammer Straße (L507) zwischen Dolberg und Beckum. Gegen 14:45 Uhr befuhr eine 22-jährige Beckumerin mit ihrem Ford Fiesta die L507 in Richtung Beckum. Im Bereich der Bauernschaft Elker kam es zur Kollision mit einer 82-jährigen Ahlenerin, die die L507, ein Fahrrad schiebend, von links nach rechts überquerte. Bei dem Zusammenstoß zog sich die 82-Jährige schwere Verletzungen zu. Die Besatzung eines angeforderten Rettungshubschraubers transportierte sie in eine Unfallklinik. Die Polizei sperrte die L507 für 30 Minuten komplett ab. Es entstand ein Sachschaden von 4000 Euro.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell