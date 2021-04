Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh-Westkirchen. Autofahrer kontrolliert, Blutprobe genommen

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 25.4.2021 kontrollierten Polizisten gegen 17.50 Uhr einen Autofahrer auf der L 831 in Höhe Westkirchen, Holtrup. Da die Beamten bei dem 27-Jährigen körperliche Auffälligkeiten feststellten, ließen sie ihn einen Drogenvortest durchführen. Dieser war positiv, so dass die Polizisten den Sassenberger wegen der erforderlichen Blutprobe mitnahmen.

