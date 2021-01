Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Transporter gestohlen, Kennzeichen falsch, fehlender Versicherungsschutz, Fahrerlaubnis fehlt ebenso

Görlitz, BAB 4Görlitz, BAB 4 (ots)

Die Liste der Vorwürfe gegen einen polnischen Verdächtigen (39) ist vergleichsweise lang. Nachdem der 39-Jährige am Sonntagmorgen auf dem Rastplatz Wiesaer Forst angehalten worden war, stellten Fahnder der Bundespolizei fest, dass der genutzte französische Renault Master mit großer Wahrscheinlichkeit Anfang dieses Jahres in Frankreich entwendet wurde. Manipulationen an verschiedenen Stellen des Fahrzeuges und auch falsche Kennzeichenschilder unterstreichen diese Wahrscheinlichkeit. Ferner fehlte dem Renault nachweislich der notwendige Versicherungsschutz. Dem Fahrer fehlten dagegen der Führerschein bzw. die Fahrerlaubnis. Polnische Behörden hatten mitgeteilt, dass der Schein vor fast genau einem Jahr eingezogen wurde und gegen den ehemaligen Inhaber noch für die kommenden zwei Jahre ein Fahrverbot besteht. Die Görlitzer Kriminalpolizei übernahm den Fall, ordnete die Sicherstellung des Transporters an, dessen Zeitwert mit 10.000 Euro beziffert ist.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

Pressesprecher

Michael Engler

Telefon: 03581 - 3626 - 6110

E-Mail: bpoli.ludwigsdorf.presse@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell