Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Minderjährige und junger Erwachsener aus Afghanistan unerlaubt eingereist

GörlitzGörlitz (ots)

Am Sonntagvormittag erhielt das Polizeirevier Görlitz die Information, wonach zwei junge Ausländer vor dem Görlitzer Bahnhof mit Autofahrern in Kontakt traten. Eine Revierstreife stellte kurz darauf gegen 09.15 Uhr vor dem Bahnhofsgebäude zwei Unbekannte, die anschließend von Bundespolizisten in die Dienststelle mitgenommen wurden. Ungefähr eine Stunde später klingelte im Neißerevier erneut das Telefon, weil ein aufmerksamer Bürger in der Nähe der Christoph-Lüders-Straße/Helenenbad einen weiteren ausländischen Mann beobachtet hatte. Als dieser die Beamten erkannte, wollte er davonrennen. Das gelang ihm aber nicht, auch er kam später bei der Bundespolizei in Gewahrsam. Wie sich herausstellte, handelt es sich bei den unerlaubt eingereisten Personen um zwei Minderjährige (14, 14) und einen jungen Erwachsenen (19) aus Afghanistan. Alle drei sind noch am Sonntag zu einer Kinder- und Jugendlichen-Aufnahmeeinrichtung im Landkreis gebracht worden.

